Gás de cozinha vendido no mês janeiro em Xinguara foi 3º mais caro do Pará, aponta Dieese

O preço do gás de cozinha comercializado no Pará ficou mais caro no mês de janeiro. De acordo com uma pesquisa realizada pelo (Dieese-PA) e divulgada nesta sexta-feira (7), o valor do botijão de 13 quilos apresentou reajuste 0,5%. Esse valor representa um acréscimo de cerca de R$ 0,40 no valor final do produto.

De acordo com o levantamento, os botijões comercializados no estado custam entre R$ 68,00 e R$ 100,00 em janeiro deste ano de 2020.

Segundo o Dieese, o gás mais caro do Pará é comercializado em Paragominas, com preço médio de R$ 94,30. Os primeiros colocados seguem com Redenção, Xinguara, Altamira e Conceição do Araguaia. Fonte G1/PA