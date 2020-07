Redenção (PA): Estádio Alto Paraná está sendo reconstruído

Há anos fechado, o estádio Manoel Claro Leite, também conhecido por Alto Paraná e Arcelidão, está sendo reconstruído pela prefeitura. A praça de esportes vai ganhar novo alambrado, gramado, vestiários, banheiros para torcedores, além de outros benefícios.

O estádio construído na administração do então prefeito Arcelide Veronese, já recebeu grandes nomes do futebol brasileiro, como Dadá Maravilha (Seleção Brasileira e inúmeros times do Brasil), Cafuringa (Santos), Evair (Palmeiras), entre outros, além de times como Paysandu, Tuna Luso, Águia de Marabá e misto do Goiás.