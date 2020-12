Paraense Voador faz luta equilibrada e derrota Khaos Williams na decisão unânime no UFC, em Las Vegas

Na segunda etapa, a trocação voltou a imperar. Williams encurtou a distância, aplicou golpes em linha reta, e o “Paraense Voador” buscou o clinche para abafar a pressão. Michel Pereira ciscava para encontrar o ângulo para executar o ataque, utilizava o chute frontal e o jab. A um minuto do fim, Williams apertou o ritmo, desferindo golpes e correndo em direção ao rival. Michel Pereira absorveu o impacto. A luta se encaminhava ao fim, mas, quando parecia não haver mais tempo, o atleta canarinho buscou as costas do rival em pé, apertou o pescoço ao laçar no mata-leão, mas o gongo soou.

No intervalo, o treinador de Michel Pereira pediu que ele vencesse o round para faturar a luta sem sustos. O “Paraense Voador” arriscou uma espécie de coice, que passou no vazio. A dois minutos do fim, o brasileiro levou o duelo para o chão, mas Williams se escorou na grade para ficar de pé. A um minuto do fim, Michel Pereira abiu mão do clinche e foi para a trocação. A 30 segundos do fim, quedou novamente e terminou o embate por cima e golpeando o americano. (globo esporte)