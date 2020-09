Neymar supera Messi e Cristiano Ronaldo com novo contrato

Neymar se tornou o futebolista mais bem pago do mundo em questão de patrocínio. Em seu novo contrato com a Puma, o craque superou as cifras de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, respectivamente com Adidas e Nike.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, o camisa 10 do PSG receberá anualmente nada menos que 25 milhões de euros (mais de R$159 milhões). O argentino do Barcelona ganha 20 milhões de euros, enquanto o português da Juventus recebe 10 milhões.

Após romper um contrato de 15 anos com a Nike, Neymar firmou parceria com a marca alemã, se juntando a alguns atletas lendários que já calçaram as mesmas chuteiras, como Pelé, Maradona, Cruyff e Eusébio. O slogan da campanha foi “The king is back”, o rei está de volta, em português. (Estadão)