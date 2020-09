Michel Pereira dá show, se vinga do tapa na pesagem e finaliza o russo Zelim Imadaev no UFC

Após terem se estranhado na pesagem, os pesos-médios Michel Pereira e Zelim Imadaev enfim se enfrentaram no octógono, e o “Paraense Voador” cumpriu a surra que prometeu. Com uma exibição sensacional, com direito a tapas na cara, dança e muito mais, Pereira acabou finalizando o russo com um mata-leão aos 4m39s do terceiro round.

A luta começou com Michel Pereira atacando Zelim Imadaev com chutes baixos e diretos – um deles acertou o russo, que riu e fez careta em seguida. Com menos envergadura, o russo tinha dificuldade em entrar no raio de ação do brasileiro. Ao tentar se aproximar, Imadaev baixou a cabeça e recebeu uma joelhada voadora em cheio na cabeça. Logo após, Pereira tentou um “Showtime Kick”, em seguida colocando as mãos para trás, oferecendo o rosto ao russo. O brasileiro dominava o combate, e provocava o rival, acertando bons golpes e conseguindo um knockdown. Nos últimos segundos, Pereira chegou a dançar no octógono antes de golpear o russo, que não gostou e, no fim do round, os dois se encararam, precisando ser separados.

Michel Pereira voltou para o segundo round provocando Zelim Imadaev, chamando o russo para a luta e, ao tentar um superman punch, perdeu o equilíbrio com um chute do rival e caiu sentado no octógono. O brasileiro seguia tentando golpes de efeito, como uma meia-lua de capoeira, mas sem acertar o russo. A menos de dois minutos do intervalo, Imadaev tentou se aproximar, mas não conseguiu travar Pereira na grade. O round terminou com o russo desferindo um golpe após o sino soar.

O brasileiro voltou agressivo para o terceiro round, acertando golpes duros no russo, que se defendia sem conseguir contra-golpear. Pereira chegou ao ponto de mostrar a mão aberta, beijá-la e dar um tapa de mão aberta no rosto de Imadaev. O paraense dominava completamente o combate, e arriscava movimentos inusitados sem medo de ser acertado pelo russo. Nos segundos finais, após mais uma série de tapas no rosto de Imadaev, Pereira levantou o russo, derrubou-o e encaixou um mata-leão. O árbitro encerrou a luta e Imadaev reclamou que não havia batido.

(globoesporte.globo.com)