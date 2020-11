Magno Pitbull vence luta no Shooto Brasil 103 com belíssima virada

No último domingo (09), aconteceu a edição 103 do Shooto Brasil, uma das principais organizações de MMA do país, no Rio de Janeiro. O paraense de Redenção Magno Pitbull enfrentou Lucas Almeida em uma emocionante luta e conseguiu garantir a vitória. Essa é mais uma vez que Magno Pitbull enche de orgulho o povo do sul do estado.

Durante o 1º e 2º round, Pitbull estava sobre domínio de Almeida, porém, no 3º round, o paraense conseguiu a virada iniciando com uma canelada no adversário e, após, desferindo vários socos seguidos e levando Lucas Almeida ao nocaute técnico.

