Campeonato municipal começa com um empate e uma vitória em Conceição do Araguaia

Dois jogos da 1ª divisão do Campeonato Municipal foram disputados no último sábado (14). Quatro equipes participaram da rodada de abertura e no primeiro jogo, a Ponte Preta empatou com Alacilândia e o resultado foi 1 x 1.

No segundo jogo de estreia, o Cangussu goleou o Milionários por 3 x 1, e vale ressaltar que o destaque da noite foi o atacante Lucas Costa, responsável pelos três gols do Cangussu.

Próximos jogos

O próximo jogo da 1ª divisão está previsto para esta terça-feira (17), às 19h30, no Carecão, com os times Combatente X União. Na quinta-feira (19) ocorre o último jogo da primeira rodada, onde competem Leãozinho x Paysandu, também às 19h30 no Estádio Municipal.

Segunda Divisão

Os jogos dos times da 2º Divisão também começaram neste fim de semana, confira os placares:

Campo do Asmuca – Araguaia 3 X 0 Real Tigre;

Campo do Setran – Milan 1 X 2 Borussia;

Campo da Tancredo Neves – Lion 3 X 0 Napoli;

Campo Tancredo Neves – Tancredo 1 X 1 Juventus de Alacilândia;

Campo do Carecão – Santos 1 X 2 Palmeiras;