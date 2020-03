Campeonato Conceicionense começará neste sábado

O Campeonato Conceicionense começará neste próximo sábado (7). A competição, que já tem mais de meio século de disputa, terá este ano a participação de oito clubes. A expectativa que a disputa movimente o futebol na cidade com bons jogos e presença expressiva das torcidas nas arquibancadas do Carecão. O Campeonato é realizado pela Liga Esportiva de Conceição do Araguaia – LECA.

Na primeira fase as oito equipes se enfrentarão em turno único. Os quatro melhores classificados avançarão para as semifinais. Já os últimos dois classificados serão rebaixados para a segunda divisão. Os jogos serão as terças e quintas, às 19h, e aos sábados, às 17h e 19h30, no Carecão. A final do campeonato está prevista para o dia 18 de maio.

Os dois jogos de abertura do certame serão Ponte Preta x Alacilandia, às 17h30; Cangussu x Milionário, às 19h30, no Carecão. Antecedendo as duas partidas de abertura será realizada a cerimônia oficial de abertura da competição, com a presença das equipes, desportistas e autoridades locais. Delmiro Silva