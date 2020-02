Escolas municipais de Conceição retornarão às aulas a partir do dia 10 de fevereiro

As aulas nas escolas municipais de Conceição do Araguaia iniciarão no dia 10 de fevereiro, segundo informou a Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC. A expectativa é que em torno de 6 mil estudantes retornem as aulas nas 23 unidades de ensino da rede municipal, escolas conveniadas e creches. O semestre letivo se estenderá até o dia 30 de junho.

Porém, os alunos das localidades rurais que dependem do transporte escolar só retornarão as salas de aulas a partir do dia 20 de fevereiro, devido um atraso nos procedimentos licitatórios para a definição da cooperativa que ficará encarregada pelo transporte dos estudantes, conforme informou a secretária de Educação e Cultura, Elida Elena, durante entrevista à imprensa.