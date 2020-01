PARÁ: Alunos da rede estadual comemoram desempenho no Enem

O dia foi de expectativa e comemoração para os alunos da rede estadual de ensino que tiveram bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (17) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Com a média do Enem, possível concorrer a vagas em universidades públicas e particulares de todo o país ou até mesmo no exterior. A nota da redação varia de zero a 1.000 e, segundo o Inep, em 2019 somente 53 candidatos tiraram nota mil na redação em todo o Brasil.

Em Belém, a Escola Estadual Albanzia de Oliveira Lima, no bairro do Marco, está entre as unidades de ensino público com o melhor desempenho no Exame. Cerca de 280 alunos tiraram entre 700 a 980 pontos na prova e galgaram uma vaga no ensino superior.

Bianka Ferreira de Carvalho, 17, obteve a nota 980 em redação. A candidata sempre estudou em escola pública e cursou o terceiro ano na Escola Albanzia. Feliz com o desempenho, a aluna ainda está surpresa com a nota e já planeja cursar odontologia em 2020.

A aluna Fernanda Santos, 17, captou as dicas da professora. Com nota de 980 na prova, ela conta que sempre foi de escola pública e reformava os estudos em casa. “Agradeço a minha professora Ione Franco. Se não fosse ela, não teria alcançado êxito”, garante. (Eliseu Dias e Bianka Ferreira / Ascom Seduc)