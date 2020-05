Aulas nas redes pública e privada do estado devem ser retomadas em julho

As aulas presenciais nas escolas estaduais do Pará e na rede privada de ensino estão programadas para serem retomadas, a princípio, no dia 1º de julho deste ano. A data, contudo, ainda é uma estimativa e dependerá da deliberação das autoridades de saúde. As diretrizes gerais do retorno às aulas foram aprovadas em nota técnica na manhã de terça-feira, 26, pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), e podem se estender às escolas municipais.

As escolas estão fechadas desde o dia 18 de março como forma de prevenção à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus.

No documento, o sindicato enumera uma lista de demandas ao CEE como formas de garantir um retorno mais seguro às salas de aula. O sindicato elencou os seguintes pontos:

– Que para a volta às escolas seja feita a testagem de todos/as trabalhadores/as em educação, bem como de todos/as estudantes, para um melhor controle epidemiológico;

– Que sejam garantidos EPI’s aos trabalhadores em educação e estudantes, com a disponibilização de máscaras e álcool em gel nas escolas;

– Que sejam estruturados lavatórios nas entradas das escolas para a higienização inicial

– Que sejam garantidos suportes social e psicológico para trabalhadores/as em educação e estudantes.

