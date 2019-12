EDUCAÇÃO: Comprovação da eficácia do ensino a distância lota universidades em Redenção

A cada dia Redenção se consolida como polo educacional no sul do Pará. Neste contexto, as universidades de cursos a distancia também ocupam mais espaços. A comprovação da eficácia da aprendizagem no sistema EAD aumen-tou a procura por instituições de ensino a distancia.

As graduações com aulas semipresenciais, ou seja, uma ou duas vezes na semana com aulas presenciais e os demais dias da semana com aulas on-line, permitiu que pessoas de determinados perfis pudessem ingressar no sonho do curso superior.

No ano passado, foram 13,5 milhões de vagas oferecidas para cursos de educação superior no Brasil. Destas, 7,1 milhões foram para cursos à distância, enquanto 6,4 milhões foram para cursos presenciais.

Já em 2007, uma análise realizada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), sobre os resultados do ENADE (Exame Nacional de Desem-penho dos Estudantes) comprovaram que na maioria das áreas em que eram ofertados cursos nas modalidades a distancia e semipresencial, os alunos do EAD demonstraram resulta-dos superiores aos da modali-dade presencial.

Em Redenção existem atualmente nove faculdades e universidades de ensino a distancia: Universidade Brasil, FAEL, UNICESSU-MAR, UNIPLAN, UNINP, UNINTER, ÚNICA E UNOPAR – todas elas ofertando diversos cursos. Só em 2019 a UNOPAR – polo Redenção formou 400 alunos que passaram a integrar o mercado profissional, gerando negócios e o desen-volvimento regional.

A UNOPAR, fundada em Redenção em 2010, pelo professor e contador José Ribamar França Nunes Filho, atualmente oferece 14 cursos na modalidade semipresencial com aulas uma ou duas vezes semanais no polo, ministradas por professores, mestres e doutores.

O diretor da UNOPAR em Redenção, professor Ribamar Nunes, afirma que a cada ano a procura por essa modalidade de ensino aumenta. “Na nossa grade são mais de 30 cursos à distância e 14 semipresenciais. Os cursos mais procurados são Agronomia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Enfermagem e Nutrição”, explicou. A UNOPAR é considerada a maior unidade de ensino no município nesta categoria. Recentemente, reconhecida em pesquisa de opinião pública como a melhor do ano, a universidade vai inaugurar em 2020 uma clínica de Nutrição e Fisioterapia para realização de aulas práticas.