DSEI KAIAPÓ: Mário Moreira será o novo coordenador do órgão em Redenção, Pará?

Com a exoneração do ex-vereador Lázaro Marinho do cargo de Coordenador Distrital de Saúde Indígena no DSEI Kaiapó do Pará, surgiu o questionamento de quem será a pessoa que assumirá a administração do órgão em Redenção. Por enquanto, um Coordenador Substituto foi designado de forma interina, o servidor Alair Cardoso Ferreira.

Até o momento, o Senador Zequinha Marinho tem a pasta para realizar a indicação do novo Coordenador titular local e o nome do ex-prefeito Mário Moreira deve ser o indicado. Contudo, os indígenas estão se posicionando contra a hipótese de Mário assumir o cargo.

Caciques da etnia Kaiapó organizaram-se em frente ao DSEI para gravar um vídeo, que foi divulgado nas redes sociais, na última sexta-feira (18), afirmando que eles vão fazer a indicação da pessoa que será nomeada para a coordenação do Distrito.

“Eu ‘tô’ avisando pra vocês, seus políticos, que estão indicando nomeação de Mário Moreira. Eu não aceito ele entrar aqui na nossa casa, que é DSEI, é nosso!”, afirmou o Cacique da Aldeia Gorotire.

Veja o vídeo abaixo.

Nesta segunda-feira (21), o Cacique Titi Kayapó, da região de Tucumã, reforçou o recado em mais um vídeo divulgado. Veja abaixo.

O que é o DSEI Kaiapó

O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) é um órgão descentralizado da administração pública direta que presta serviços relativos à saúde dos indígenas, com orçamento do Ministério da Saúde. Exemplos dos serviços são: atendimento médico e implantação de saneamento básico nas aldeias.

O cargo de Coordenador Distrital do DSEI é comissionado, o que significa que será ocupado por indicação política. O nome escolhido deve ser publicado em portaria do Diário Oficial da União.

A sede do DSEI Kaiapó em Redenção também abrange aldeias dos municípios de Pau D’Arco, Ourilândia, Tucumã, Cumaru do Norte e São Félix do Xingu. (Karyne Cruz, da Redação)