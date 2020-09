Convenção vai aclamar Dr. Miguel candidato a prefeito de Tucumã

O médico Miguel Marques Machado, ‘Dr. Miguel’, será aclamado candidato a prefeito de Tucumã no próximo dia 16, durante convenção do seu partido, o DEMOCRATA. No mesmo dia os partidos PSB e PP também realizarão suas convenções para escolha dos candidatos a vereador e homologarão o nome de Dr. Miguel para prefeito.

A pré-candidatura de Miguel é a que mais cresce, de acordo com levantamentos estatísticos. Ao todo a chapa que apoiará Miguel terá 56 candidatos a vereador. A convenção terá inicio às 14 horas e se encerrará às 20 horas com uma solenidade de apresentação dos candidatos. O evento será aberto para o público e contará com presenças ilustres.

Quanto a sua candidatura, Miguel disse que pretende fazer um grande trabalho, principalmente na ampliação e qualidade do atendimento na saúde pública, “Todos os municípios têm hospital municipal, é uma pena que Tucumã não tenha o seu”, explicou ele. O médico salientou ainda que há mais de 20 anos reside em Tucumã, “Esse município me proporcionou tudo que eu quis, jamais decepcionarei ou deixarei sujar o nome da minha família, pretendo fazer o melhor por Tucumã” afirmou.

VICE: A grade decisão a ser tomada é quanto à escolha de quem será o candidato a vice-prefeito juntamente com Dr. Miguel. Durante entrevista ele disse que esta decisão não será fácil, “Vamos reunir nosso grupo e também conversar com a população para juntos decidirmos quem será o nosso vice”, disse ele. (da redação)