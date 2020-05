Conceição (PA): Decreto municipal proíbe acampamentos e restringe circulação de barcos no rio Araguaia

Decreto municipal com medidas preventivas de enfrentamento à covid-19, em Conceição do Araguaia. Fica expressamente proibida a instalação de acampamentos nas ilhas, nas praias, nos lagos, nos balneários e às margens do Rio Araguaia, como forma de prevenir a aglomeração de pessoas.

Os acampamentos provisoriamente instalados ficam, desde já, interditados. Fica expressamente proibida, ainda, no Rio Araguaia, a circulação de lanchas, barcos, voadeiras, flutuantes, jet skis e similares. MAIS

Podem circular no rio Araguaia, pescadores profissionais, ribeirinhos que residam às margens do rio Araguaia (Pará e Tocantins), os quais se deslocam à sede do município para trabalhar, realizar compras de gêneros alimentícios e tratamento de saúde, pessoas que estejam deslocando-se para fins de tratamento de saúde, incluindo-se consultas e exames, desde que seja comprovado por meio de documento formal.

(Blog Otávio Araújo)