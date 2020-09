CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Secretaria de Meio Ambiente celebra o Dia da Árvore com plantio de mudas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Conceição do Araguaia (SEMARH) celebrou o Dia da Árvore, transcorrido na última segunda-feira (21), plantando 40 mudas de espécies como ipê, jacarandá e pau preto. As mudas foram plantadas em local estratégico, nas rotatórias no entorno do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – Setor Norte.

Na ocasião também foram realizadas ações com foco na conscientização da população para a importância de cuidados com o meio ambiente, incluindo a preservação das árvores. “Estamos mapeando outros locais na cidade que necessitem do plantio de mudas, porque também não pode ser feito de forma indiscriminada”, disse a secretária de Meio Ambiente, Bárbara Liz, indicando que outros pontos da cidade serão arborizados.

Bárbara Liz também informou que a Secretaria iniciou a produção de uma nova safra de mudas de variadas espécies características da região Amazônica, inclusive para doações. Os interessados na aquisição de mudas para plantio domiciliar podem procurar o órgão ambiental no horário de expediente.

SERVIÇO: A SEMARH fica localizada na Avenida JK – Centro. O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. (Delmiro Silva)