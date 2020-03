CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Laboratório de tuberculose é inaugurado e vai atender os 15 municípios da região

Foi inaugurado na última segunda-feira, 2, o Laboratório de Cultura Tuberculose do 12º Centro Regional de Saúde. A obra do Governo do Estado do Pará implantada no subdistrito do órgão, em Conceição do Araguaia, atenderá pacientes dos 15 municípios da região Araguaia, proporcionando mais celeridade nos atendimentos e reduzindo custos. Antes os atendimentos somente eram realizados em Belém.

Participaram da cerimônia de inauguração do Laboratório de Tuberculose, a diretoria do Centro 12ª Regional de Saúde, biomédicos do órgão, além de convidados e servidores da saúde pública. O laboratório já está equipado e em pleno funcionamento para receber as demandas dos municípios da região Araguaia. Delmiro Silva