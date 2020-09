CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: INSS ainda não retornou atendimento

O INSS – Instituto Nacional do Seguro Social ainda não retornou o atendimento em Conceição do Araguaia. O retorno inicialmente estava previsto para 14 de setembro, porém foi adiado para a última segunda-feira (21), mas até o fechamento dessa edição a unidade continuava de portas fechadas. Segundo informações, o retorno estaria previsto para esta quinta-feira (24), após inspeção sanitária na agência, que também atende moradores de municípios vizinhos.

Os usuários que procuraram essa semana a sede do INSS em Conceição do Araguaia foram surpreendidos com um aviso de “Agência Fechada”. Servidores recomendam que quando retomar os atendimentos no órgão, que devem ser previamente agendados pelo fone 135 ou aplicativo “Meu INSS”, os beneficiários cheguem antes do horário marcado para evitar aglomerações, além do uso obrigatório de máscara na entrada e permanência na unidade.

SERVIÇO: O horário de atendimento das agências do INSS é das 8h às 13h, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo site: covid.inss.gov.br. (Delmiro Silva)