Carga roubada no município de Xinguara, é encontrada em Parauapebas

800 botijões de gás que haviam sido roubadas foram encontrados pela Polícia Civil em Parauapebas, no sudeste do estado, segundo informações divulgadas na terça-feira (11).

O roubo da carga, que no total tinha 1200 botijões, ocorreu à altura do Distrito Rio Vermelho (Gogó da Onça), município de Xinguara, no sul do Pará.

O motorista foi feito refém, colocado num local isolado e a carreta foi levada com destino a Parauapebas. Os botijões foram levados para um ponto comercial de gás, atualmente desativado.

Na segunda-feira (10), a equipe da polícia recebeu informações e ao investigar, encontrou a carga. Ninguém foi preso, mas os policiais conseguiram identificar quem é o principal envolvido no crime. (Com informações do G1/PA)