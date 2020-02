Calouros são recepcionados no Campus Conceição do Araguaia

O Instituto Federal do Pará – Campus Conceição do Araguaia promoveu na última segunda-feira (3), nos períodos matutino e noturno, a Recepção Oficial aos Calouros, destinada aos ingressantes dos Cursos Integrados (Edificações e Agropecuária) e do Subsequente (Eventos, Manutenção e Suporte em Informática, Meio Ambiente e Segurança no Trabalho). As atividades foram realizadas no Auditório e contou com a presença dos coordenadores dos respectivos cursos, do diretor de Ensino Cláudio Pereira, da professora Maria do Carmo Vieira Filha, que, na ocasião, representou o diretor-geral Vítor Barbosa.

O pedagogo do campus Everaldo Nunes realizou algumas dinâmicas com os calouros enfatizando a importância de cada um guardar o seu sonho. A recepção também foi interpretada em Libras por Thatiany dos Santos Silva e pela professora e coordenadora do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas – Michele Rocha, tendo em vista o ingresso de mais três alunos surdos no campus – Gelsimar Junio Moreira Santos, Leonardo Ribeiro da Silva, Érika Brandão Cavalcante.

Os calouros foram agraciados com uma apresentação musical realizada pela egressa do curso de Edificações do campus Eduarda Vitória que tocou e cantou “Era Uma Vez” de Kell Smith.

Professores, além de técnicos administrativos em educação dos diversos departamentos foram apresentados aos alunos para que eles conheçam a dinâmica da realidade do campus, projetos e programas que podem ser acessados por eles.

O acolhimento, que marca o início do ano letivo, incluiu orientações e esclarecimentos sobre a vida dentro do IFPA, programação de estudo, e conhecimento dos recursos disponíveis no Campus (biblioteca, salas de aulas, departamentos, infraestrutura geral, entre outros), através de um tour realizado pelos coordenadores dos cursos com os alunos.

“Desejo boas-vindas aos novos alunos de Agropecuária. Desejo que se realizem aqui no IFPA, como ótimos estudantes e como pessoas de valores. Espero que saiam daqui preparados para atuarem como técnicos em Agropecuária e para fazer qualquer curso superior da escolha de vocês, mas o mais importante: que saiam daqui preparados para a vida. Sucesso a todos!”, pontuou o coordenador do curso técnico em Agropecuária Raul Teixeira.

O coordenador do curso técnico em Edificações Lourenço Bechara espera que estes jovens acreditem que a educação é a única maneira garantida de ascensão social, econômica e cultural. “Espero que deixem de lado aquela opinião errada de que estudar é chato e maçante, que se dediquem tendo em vista os frutos que colherão com uma educação consistente e estruturada. A minha expectativa é de que estes jovens aproveitem essa oportunidade de uma educação de qualidade e gratuita que lhes dará o alicerce para as conquistas que serão consequências de seus esforços e dedicação”, argumentou.

“Estudar aqui é uma oportunidade excelente e a certeza de um futuro privilegiado com mais oportunidades no mercado de trabalho”, disse a caloura que veio do distrito de Bela Vista em Floresta do Araguaia e agora mora em Conceição do Araguaia para cursar Edificações no campus do IFPA.

A aluna Ruth Lima que veio da cidade de Couto Magalhães – TO e caloura do curso de Edificações disse que a recepção e a própria instituição corresponderam suas expectativas e deseja este ano, superar todos os desafios.

Já o aluno Rodrigo Ferreira, de 15 anos, disse que escolheu o curso de Agropecuária, porque é uma área que ele gosta muito. “Vim do distrito de Alacilândia e estou muito disposto a aprender. Sinto-me feliz de estar aqui, realizado”, completou.

Ao final, os alunos foram para a sala de aula e receberam um kit escolar contendo: bolsa de lado, caderno, caneta marca-texto (amarelo e verde), canetas esferográficas (azul e preta), lápis, grafite, ponta de grafite, além de borrachas.

Na terça-feira (4) as aulas foram realizadas normalmente. No dia 18 de junho está previsto o encerramento do 1º semestre. Viviane Fialho