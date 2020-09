No último domingo (30), o pecuarista Vanderlei Luiz Pereira faleceu por complicações de Covid-19, aos 63 anos. Ele descobriu o vírus quando estava passando uma temporada na cidade de Anápolis (GO) e lá mesmo iniciou o tratamento, segundo relatos de amigos, porém não conseguiu resistir às causas da doença. Vanderlei era pioneiro do município de Bannach, em especial das Colônias Pista Branca e Riozinho, e também possuía negócios na área de laticínios da cidade. (Da redação)