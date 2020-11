UFPA publica edital de concurso público para professor com salário de R$ 9,6 mil

A Universidade Federal do Pará (UFPA) publicou, nesta quinta-feira (05), no Diário Oficial da União (DOU) o edital para a realização de Concursos Públicos de Provas e Títulos para o provimento de cargos de Professor da Carreira do Magistério Superior para o quadro permanente da Instituição. As inscrições iniciarão no dia 13 de novembro e seguirão até o dia 11 de fevereiro de 2021.

De acordo com o edital, o ingresso na Carreira do Magistério Superior terá denominação de Adjunto A e receberá a Retribuição de Titulação de Doutor, com o salário bruto de R$ 9.616,18 para exercer 40 horas com dedicação exclusiva.

Etapas do Concurso

O processo seletivo será realizado em duas etapas, com Provas Objetiva e Didática, de caráter eliminatório e a segunda etapa, de caráter classificatório, com o julgamento de títulos.

A data provável para a realização das provas é no período de 12 a 26 de março de 2021. O calendário completo e os locais de realização das provas serão disponibilizados no endereço eletrônico: http://www.ceps.ufpa.br.

A UFPA informou que oportunizará aos candidatos classificados no concurso e não empossados na Universidade assumirem vaga em outras Instituições Federais de Ensino Superior desde que haja interesse das partes.

Confira o edital publicado no DOU:

https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-153-de-4-de-novembro-de-2020-concursos-publicos-de-provas-e-titulos-para-o-provimento-de-cargos-de-professor-da-carreira-do-magisterio-superior-286465538

(Dayse Gomes, do blog do Zé Dudu)