PARÁ: Fundo Esperança libera mais R$ 100 milhões de crédito para micro e pequenos empresários

Decreto do Governo do Pará liberou mais R$ 100 milhões em créditos para o micro e pequenos empresários. A medida foi publicada na sexta-feira (27) no Diário Oficial do Estado e já está em vigor.

O programa de crédito foi criado para minimizar o impacto econômico provocado pelo novo coronavírus (Covid-19).

Os interessados devem acessar o site do Fundo Esperança para fazer o cadastro.

O Fundo Esperança oferta créditos de até R$ 15 mil a empresários, com juros de 0,2%, carência de 90 dias e 36 meses de prazo para pagamento. (G1/PA).