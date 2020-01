RR Empreendimentos lança o programa ‘Ouse a mudar o mundo – plante essa ideia

Economia, meio social e meio ambiental estão cada vez mais presentes entre os objetivos das empresas mais bem sucedidas. Neste contexto a RR Empreendimentos, empresa de coleta e incineração de resíduos hospitalares e limpeza pública com sedes em Redenção e Rio Maria, lançou na última sexta feira (10) no restaurante Bambina em Redenção, o projeto ‘Ouse a mudar o mundo – plante essa ideia’ que visa à distribuição de mudas de árvores de reflorestamento e conscientizar sobre a importância de tornar o meio ambiente mais agradável.

Na ocasião o diretor presidente da empresa, Carlos Henrique distribuiu 3.500 mudas de diversas espécies, dentre elas: Sibipiruna, Ype Tabaco, Pau Formiga, Jacarandá, Aroeira P, Saboneteira e Acássia Rosa – que serão plantadas nas cidades onde a empresa tem bases de coletas de resíduos. O evento de lançamento do projeto reuniu representantes da RR Empreendimentos, que atualmente está instalada nos Estado do Pará, Maranhão e Tocantins. “Como trabalhamos com coleta de resíduos, estamos vivenciando no nosso dia a dia a necessidade de plantarmos árvores para diminuir o aquecimento global”, explicou Cleber Rocha, gerente operacional da empresa.

No encontro que durou todo o dia e contou com as presenças dos gerentes e lideres da RR Empreendimentos, foi elaborado o plano de trabalho para 2020, que teve como tema principal estratégias de proteção ao meio ambiente e social.

SELO VERDE: A RR Empreendimentos esta no mercado há 10 anos atuando na coleta de resíduos e adotando práticas que vão além da limpeza. Em 2019 a prefeitura de Araguaína (TO), onde a empresa mantém uma base, concedeu o ‘Selo Verde – Empresa Sustentável’ a RR Empreendimento, que atualmente trabalha em 57 cidades em três Estados, contando com mais de 200 colaboradores.