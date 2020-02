Mutirão de Combate ao aedes é iniciado em Canaã dos Carajás

A mudança começa por você. Com esse tema, a prefeitura de Canaã dos Carajás, em ação da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou o Mutirão de Combate ao Aedes no município. As equipes de saúde e de limpeza urbana vão percorrer as residências dos bairros selecionados todas as sextas-feiras, durante o período chuvoso, para conscientizar e buscar apoio na luta contra o aedes aegypt.

O primeiro bairro a receber o mutirão foi o centro, com as ações iniciadas NA sexta-feira (31). “A intenção é a gente buscar a prevenção. Estamos em um período epidêmico, então começaram as chuvas e os focos, é o período do mosquito proliferar e da doença aparecer”, relatou a secretária Municipal de Saúde, Daiane Celestrini.

O coordenador de Vigilância em Saúde, Douglas Pacheco, destacou que o trabalho será feito em conjunto, e que a prefeitura conta com o apoio da população para ajudar a eliminar focos do mosquito. “Nossa intenção é realmente prevenção, combate e promoção da saúde aqui em Canaã dos Carajás, em relação ao mosquito aedes”, informou.

Esse ano, a ação conta com o apoio da empresa Cidade limpa, responsável pela limpeza urbana no município, que vai auxiliar na destinação correta dos entulhos nos bairros em que for realizado o mutirão. “Se o pessoal tiver algum entulho, algum material dentro de casa, dentro do lote, a gente vai estar com equipe já a postos pra retirar”, concluiu o supervisor da empresa, Elion Silva.

Veja os próximos bairros atendidos pelo Mutirão:

LOCALIDADES E DATAS PREVISTAS

Parque dos Ipês 07/02/2020

Vila Ouro Verde 14/02/2020

Novo Brasil 21/02/2020

Residencial Canaã 06/03/2020

Vila Planalto 13/03/2020

Novo Paraíso 20/03/2020