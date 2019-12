1ª Parada Natalina de Redenção reuniu milhares de pessoas

Milhares de pessoas prestigiaram, na noite da última sexta-feira (6), a 1ª Parada Natalina de Redenção e a solenidade de entrega da decoração do Natal 2019.

O evento, que certamente entrará para a história de Redenção, demonstrou toda a magia do Natal, com luzes, cores e muita emoção.

Além da inauguração da decoração natalina, também ocorreu a chegada oficial do Papai Noel em Redenção e o início das visitações a Casa do Papai Noel, localizada na Avenida Santa Tereza. O bom velhinho ficará por lá até o dia 24 de dezembro, recebendo os visitantes.

A Parada Natalina contou ainda com bonecos de neve, fadas, duendes, ajudantes de Noel e neve artificial saindo de dentro da Casa do Papai Noel, para a alegria da criançada e também dos adultos. A programação foi organizada pela Prefeitura de Redenção, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer (SEMEC).

A população também prestigiou um lindo desfile de natal realizado por alunos da Rede Municipal de Ensino e a chegada do Papai Noel em carro aberto.

Para o titular da SEMEC, Prof. Vanderly Moreira, o resultado da programação foi excepcional e superou as expectativas. “A nossa equipe trabalhou muito a fim de proporcionar um verdadeiro espetáculo. Tudo o que foi apresentado aqui hoje emocionou a todos nós e ficará para sempre marcado em nossos corações”, disse. Paulo Carrion