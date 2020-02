Produtores otimistas com o cultivo do cacau em Conceição do Araguaia

Produtores de cacau de Conceição do Araguaia estão otimistas com o cultivo do fruto no município. No último sábado (1º), dezenas de produtores participaram da primeira assembleia de 2020 sobre o cultivo do cacau no município. O encontro foi realizado no Lote Oito, na região da Joncon, e contou também com a presença de representantes da Horizonte Minerals, Instituto Federal do Pará (IFPA) e Secretaria Municipal de Agricultura.

Na oportunidade foi tratado sobre o plano de expansão da cacauicultura em Conceição do Araguaia, que prevê dobrar o atual quantitativo de 30 mil sementes por ano – a meta para 2020 é de 60 mil sementes plantadas, doadas pela CEPLAC (Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira; além de novas adesões de produtores. “Estamos avançando a passos largos no cultivo do cacau em nosso município”, disse o vice-prefeito Rondiney Mundoco.

O cultivo de cacau, fruto típico da região Amazônica e do qual se produz deleites como brigadeiro, chocolate, panetone e outros itens alimentícios, tem crescido consideravelmente no município de Conceição do Araguaia. A expectativa é que a produção do fruto e seus derivados se torne nos próximos anos uma sólida alternativa de geração de emprego e no município e região. Delmiro Silva