Prefeito de Pau D’Arco anuncia compra de maquinário agrícola e instalação de rede elétrica na zona rural

O Prefeito de Pau D’Arco Fredson Pereira (PSDB), anunciou três benefícios que atendem os produtores rurais. O primeiro é a compra de uma máquina PC, acompanhada de duas grades e uma carreta agrícola – no valor de R$500 mil – fruto da conquista de um convênio viabilizado através do deputado federal Joaquim Passarinho (PSD). O recurso será liberado através da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). Os equipamentos serão utilizados no apoio ao produtor rural, principalmente para a abertura de represas onde o município juntamente com os colonos pretende desenvolver a Piscicultura. No momento a prefeitura trabalha na licitação para a compra do maquinário.

Fredson também anunciou a aquisição de um trator de pneu, duas carretas agrícolas e duas grades, no valor de R$ 200 mil. O recurso foi liberado através da emenda N. 8865 78/2019, de autoria do Senador Paulo Rocha (PT) e também é proveniente da SUDAM. O trator e implementos também serão destinados ao atendimento do homem do campo. A licitação para a compra dos mesmos esta em fase de execução.

REDE ELÉTRICA: O terceiro benefício anunciado foi à publicação da execução do 7° contrato de expansão da rede elétrica – projeto Luz para Todos, na zona rural de Pau D’Arco. Esta etapa vai atender oito comunidades: Araguaxim, Taboquinha, Diamantina, Guarantã, Merizal, Colônia do Banho, Pequi e Araxá. Na comunidade de Araguaxim a obra já esta em fase de acabamento, o projeto prevê posteamento, entrega de fios, padrão, duas lâmpadas/bicos e duas tomadas – para cada residência.

Ao término desta fase 180 famílias serão beneficiadas e quase 100% da zona rural terá recebido a rede elétrica. Durante entrevista o prefeito Fredson disse que, esses benefícios são resultado de várias viagens feitas á Belém e Brasília. (Júlia Mahraia/da redação – Foto: Lourivan Gomes)