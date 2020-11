Leilões de gado no sul e sudeste do Pará são destaques do Conexão Rural

Os leilões de gado – presenciais ou virtuais – vêm movimentando a economia do sul e sudeste do Pará. Não há uma estatística exata, mas sabe-se que os negócios em leilões envolvem dezenas de milhões de reais ao longo do ano por causa da alta qualidade genética do rebanho bovino. O Pará tem o quarto maior rebanho bovino do Brasil com cerca de 22 milhões de cabeças de gado.

Por causa da importância dos leilões na região, o Conexão Rural produziu uma reportagem especial sobre o tema com depoimentos de presidentes de sindicatos rurais e pecuaristas.

E ainda: depois de Itupiranga, Adepará realiza palestra explicativa em Parauapebas, também no Pará, sobre o Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação da febre aftosa.

Você conhecerá um pouco mais sobre o Nelore Pintado, que se destaca pela beleza e vem chamando à atenção de produtores rurais em todo o país.

Teremos ainda o comentário do advogado Luiz Gustavo Garcia, de Marabá (PA), especialista em direito agrário.

Na parte musical, o show fica por conta da dupla mineira Lucas Reis e Thácio e dos compositores, cantores e sanfoneiros paraibanos Flávio José e Tom Oliveira.

O programa vai ao ar todo sábado às 9h30 na Rede TV de Parauapebas (PA), com reprise no domingo no mesmo horário. E pode ser visto também nas redes sociais do jornalista Lima Rodrigues; nos sites parceiros An10 Notícias, em Redenção (PA), O Progresso, em Imperatriz (MA) e O Nortão, em Porto Velho (RO), além de estar disponível no canal do Conexão Rural no You Tube.

O Conexão Rural tem produção e apresentação do jornalista Lima rodrigues; imagens de João Pezão Filho, LR Produção e TV PUC de Goiânia. Edição: Pezão. Assistente de Produção: Ana Cláudia Aragão. Direção-geral da Rede TV de Parauapebas: Genésio Filho.