Discussão sobre o fim da vacinação contra a febre aftosa é destaque no Conexão Rural

O Conexão Rural que irá ao ar neste sábado, 31 de outubro, e neste domingo, 1º de novembro, às 9h30 na Rede TV de Parauapebas (PA), traz como destaque o Plano Estratégico do Programa de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, que foi tema de palestra antes de um leilão no Sindicato Rural de Itupiranga, a 50 km de Marabá, dia 26 de outubro.

O Plano tem como principal objetivo criar e manter condições sustentáveis para garantir o status de país livre da febre aftosa e ampliar as zonas livres de febre aftosa sem vacinação, protegendo o patrimônio pecuário nacional e gerando o máximo de benefícios aos atores envolvidos e à sociedade brasileira, de acordo com o ministério da Agricultura. Ainda segundo o ministério, o Plano foi delineado para ser executado em um período de 10 anos, iniciando em 2017 e encerrando em 2026.

O gerente-regional da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, Adepará, em Marabá, Geraldo Teotônio Pereira, e a médica veterinária Letícia Valverde, falaram sobre o Pnefa. A veterinária disse aos produtores rurais da região que “a Adepará está realizando as palestras porque a classe produtora precisa estar ciente dos riscos e benefícios da retirada contra a febre aftosa no Pará e no Brasil”.

Além de estar disponível no you tube, o Conexão Rural pode ser visto pelas redes sociais do jornalista Lima Rodrigues, produtor e apresentador, e pelos sites parceiros: An10 Notícias, em Redenção, no Pará; O Progresso, em Imperatriz, Maranhão, e O Nortão, em Porto Velho, Rondônia.

O programa traz ainda outras matérias de interesse dos produtores rurais:

Começa neste domingo, 1º de novembro, a 2ª etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa de 2020.

Sindicato dos Produtores Rurais de Itupiranga, no Pará, promove mais um leilão de gado.

Vamos falar também sobre os avanços da genômica no Girolando, com uma reportagem especial de Larissa Vieira, direto de Uberaba (MG);

Teremos ainda o comentário do advogado Luiz Gustavo Garcia, de Marabá (PA), especialista em direito agrário;

Na parte musical, o programa apresenta a autêntica moda de viola.

O Conexão Rural tem imagens de João Pezão Filho, LR Produções e assessoria de imprensa da ABCG. Edição: Pezão Assistente de produção, Ana Cláudia Aragão.

Direção-geral da Rede TV de Parauapebas, Genésio Filho.