Destaques do Conexão Rural para este fim de semana, 25 e 26 de julho

Fetraf contribui para a formação do Cinturão Verde de Parauapebas, no Pará;

Associação Brasileira dos Comunicadores do Agronegócio – Comunicagro – promove live com a participação do diretor-executivo do Canal Agro+, Marcello D`Angelo;

O programa traz ainda o comentário do Dr. Luís Gustavo Garcia, de Marabá, especializado em direito agrário, sempre com um tema de interesse dos produtores rurais;

NA PARTE MUSICAL, o show fica por conta do produtor rural e cantor Cebolão, um mineiro de Campina Verde, radicado no município paraense de Canaã dos Carajás;

O Conexão Rural é veiculado todo sábado às 9h30 na Rede TV de Parauapebas, com reprise no domingo no mesmo horário. E pode ser visto também pelo canal do programa no You Tube e pelos sites parceiros: jornal O Progresso, de Imperatriz, no Maranhão; O Nortão, de Porto Velho, Rondônia, e portal An10 Notícias, de Redenção no sul do Pará, além das redes sociais do jornalista Lima Rodrigues, produtor e apresentador.

Imagens: João Pezão Filho e Adonias Silva. Edição: Pezão. Assistente de Produção: Ana Cláudia Aragão.

Direção Geral da Rede TV de Parauapebas: Genésio Filho