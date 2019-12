CUMARU DO NORTE: Prefeitura inaugura energia elétrica na Estrela de Maceió

Os moradores da vila Estrela do Maceió e região, distrito de Cumaru do Norte foram beneficiados com a inauguração da rede de energia elétrica da Celpa, atendendo diretamente cerca de 400 famílias. O sonho dos moradores foi realizado através do empenho da atual gestão da prefeitura de Cumaru do Norte que juntamente com a Associação de Produtores Rurais da Estrela de Maceió fizeram gestão junto ao programa Luz para Todos, do governo federal e conseguiu a implantação dos 300 km de rede monofásica.

PRODUÇÃO: A região beneficiada fica a 400 km distantes da sede do município e os moradores viviam isolados do beneficio da energia elétrica. Estrela do Maceió é rica na pecuária de corte e leite contribuindo com a bacia leiteira de Cumaru do Norte que produz cerca de 2.4 milhões de litros mensalmente. A produção da região é armazenada em tanques frios alimentados por motores geradores de energia – tocados a óleo diesel, o que impacta na menor margem de lucro do produtor, realidade que agora será mudada. A região também começa a ser explorada pela produção de soja, e a chegada de rede elétrica vai impulsionar esse seguimento com a possibilidade de instalação de silus de armazenagem.

Os moradores da vila, onde as noites eram só trevas, também receberam a iluminação pública, 60 pontos com lâmpadas de LED foram instalados. O vice – prefeito do município Célio Marcos ‘Nego’ – disse que a energia vai permitir o uso de mais tecnologia nos serviços da prefeitura e aumentar as opções de renda para os produtores da região “Todo esforço valeu a pena”, disse o vice-prefeito.

A inauguração do sistema foi marcada por uma grande festa com direito a churrasco, torneio de futebol e distribuição de brinquedos. “Quando assumimos o governo a primeira vez em 2013, aderimos a esse sonho do povo da Estrela de Maceió, foram muitas viagens e reuniões, mas hoje estamos comemorando”, disse a prefeita durante discurso no ato de inauguração da energia, realizado no ultimo dia 21.