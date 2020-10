Confira os destaques do Conexão Rural para este fim de semana

Trabalhadores rurais ligados à Fetraf participam de Dia Nacional de Mobilização da Agricultura Familiar em Parauapebas (PA).

Criada no sudeste do Pará a Cooperativa Mulheres de Areia que tem como objetivo valorizar a mulher que trabalha no campo.

Teremos ainda o comentário do advogado Luís Gustavo Garcia, de Marabá (PA), especialista em direito agrário.

Na parte musical, quem é se apresenta é a dupla mineira Chrystiann e Karen e o cantor de Parauapebas, Ricardo Gusnaro.

O Conexão Rural é veiculado todo sábado às 9h30 pela Rede TV de Parauapebas (PA), com reprise no sábado no mesmo horário, e também pelos sites parceiros: O Progresso, de Imperatriz (MA); O Nortão, de Porto Velho (RO), e An10 Notícias, de Redenção, no sul do Pará, além das redes sociais do jornalista Lima Rodrigues, produtor e apresentador. O programa também está disponível no You Tube.

Imagens e edição: João Pezão Filho

Assistente de Produção: Ana Cláudia Aragão