Confira os destaques do Conexão Rural para este fim de semana

07Lima Rodrigues, produtor e apresentador do Conexão RuralO estado do Pará deve produzir mais de 2 milhões de toneladas de soja na safra 2020-2021 e o Brasil chegará a 129 milhões de toneladas;

Presidente da Aprosoja Brasil, Bartolomeu Braz, explica porque a entidade decidiu se desligar da Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG;

E você conhecerá a história de um casal de jovens de Santa Catarina apaixonado pelo produção de leite.

Teremos ainda o comentário do advogado Luís Gustavo Garcia, de Marabá (PA), especialista em Direito Agrário.

Na parte musical, teremos a autêntica moda de viola.

O Conexão Rural é veiculado todo sábado às 9h30 pela Rede TV de Parauapebas (PA), com reprise no domingo no mesmo horário, e também pelas redes sociais do jornalista Lima Rodrigues (Produtor e apresentador), e pelos sites parceiros: O Progresso, em Imperatriz (MA); O Nortão, de Porto Velho (RO) e An10 Notícias, de Redenção (PA).

O programa está disponível também no You Tube.

Imagens: João Pezão Filho e Programa Vale Agrícola

Edição: João Pezão Filho

Assistente de Produção: Ana Cláudia Aragão

Direção-geral da Rede TV Parauapebas: Genésio Filho