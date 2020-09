Confira os destaques do Conexão Rural deste fim de semana, 19 e 20 de setembro de 2020

Presidente da Sociedade Rural Brasileira, Teresa Vendramini, visita o sudeste e sul do Pará para conversar com trabalhadores rurais e pecuaristas;

Representantes da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar – Fetraf – pedem apoio à presidente da SRB para a regularização fundiária no Pará;

Presidente da Acripará, Maurício Fraga Filho, presidente do Sindicato Rural de Xinguara, Joel Lobato e presidente do Sindicato Rural de Rio Maria, Gilmar do Posto, e pecuaristas destacam a importância da visita da presidente da SRB ao estado do Pará;

Na parte musical, teremos moda de viola.

O Conexão Rural é veiculado todo sábado às 9h30 pela Rede TV de Parauapebas (PA), com reprise no domingo no mesmo horário; pelos sites parceiros: An10 Notícias, de Redenção (PA); O Progresso, de Imperatriz (MA) e O Nortão, de Porto Velho (RO), além das redes sociais do jornalista Lima Rodrigues, produtor e apresentador do programa, que está disponível também no You Tube.

Imagens: LR Produções e João Pezão Filho

Edição: Pezão

Assistente de Produção: Ana Cláudia Aragão

Direção-Geral da Rede TV de Parauapebas: Genésio Filho