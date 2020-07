Confira os destaques do Conexão Rural deste fim de semana, 11 e 12 de julho de 2020

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina participa da abertura da Feira AgroBrasília, que acontece pela primeira vez em versão virtual;

ABCZ promoverá de 15 a 23 de agosto em Uberaba a 13ª Expo Genética e o Encontro Nacional de Criadores Participantes do PNGZ.

Teremos ainda os comentários da zootecnista Eveline Alves, de Campinas (SP); do advogado Luís Gustavo Garcia, de Marabá (PA), especialista em direito agrário, e do jornalista Antônio Reche, de São Paulo, especialista em agronegócio.

Na parte musical, nossa homenagem ao cantor Davi, da dupla Durval e Davi, que morreu domingo, dia 5 de julho, em Campinas (SP).

O Conexão Rural vai ao ar todo sábado e domingo às 9h30 pela Rede TV de Parauapebas (PA)

A edição é de João Filho

Imagens: Adonias Silva e acervo da TV Cultura (SP)

Assistente de Produção: Ana Cláudia Aragão.

