Confira os destaques do Conexão Rural deste fim de semana, 04 e 05 de julho

O Conexão Rural apresenta uma reportagem especial sobre o trabalho do Centro Tecnológico de Apoio à Agricultura Familiar. O CETAF contribui com o desenvolvimento agrícola em Parauapebas (PA) e desenvolve projetos experimentais em diversas áreas, entre as quais, bovinocultura, piscicultura, caprinocultura e ovinocultura.

O programa traz ainda uma matéria sobre a reabertura do Balneário do Joca, em Parauapebas, após três meses fechado por causa da pandemia da covid-19.

Teremos ainda os comentários do Dr. Luís Gustavo Garcia, especialista em Direito Agrário, e do experiente jornalista do Agro, Antônio Reche, de São Paulo.

Na parte musical, teremos moda de viola e a música do maranhense Chiquinho França.

Tudo isto e muito mais no Conexão Rural, que agora é veiculado todo sábado às 9h30, com reprise no domingo no mesmo horário, pela Rede TV de Parauapebas (PA). Antes, o programa era veiculado no domingo, com reprise no sábado seguinte.

O programa pode ser visto ainda pelo You Tube e pelos portais parceiros: TV Web O Progresso, de Imperatriz (MA), O Nortão, de Porto Velho (RO), e portal An10 Notícias, de Redenção, com ampla abrangência no sul do Pará.

O Conexão Rural, que está no ar há mais de 8 anos, tem produção e apresentação do jornalista Lima Rodrigues; edição: João Pezão Filho; imagens: Adonias Silva, e na assistência de produção, Ana Cláudia Aragão.

Patrocínio:

Prefeitura Municipal de Parauapebas

Frigorífico Rio Maria

Hiper Senna

Campo – Companhia de Promoção Agrícola

Disbrava Chevrolet

Farmácias Zero Hora

Vetoquinol Saúde Animal

Atacadão Macre

Flexa Net

Colégio Conexão

Agropecuária RR – Grupo Zucatelli

Senepol Dom Bidi – Paracatu – Minas Gerais

Agro-Pecuária CFM – São José do Rio Preto (SP).

