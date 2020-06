Conexão Rural chega a Redenção, no Pará

O Conexão Rural, a voz do campo na TV, conquista mais um parceiro de peso. A partir deste fim de semana, o programa será veiculado também pelo portal An10 Notícias, de Redenção, no sul do Pará, dirigido pelo experiente jornalista Lourivan Gomes. “Fiquei muito feliz quando conversei, primeiro, com o publicitário Idelson Gomes, irmão do Lourivan, para saber sobre a possibilidade de veiculação do Conexão Rural no site An10 Notícias. Aí ele me disse que a ideia era ótima e pediu que eu falasse direto com o Lourivan, que prontamente topou a parceria. Isto é muito importante para nós do Conexão Rural, porque o Lourivan Gomes tem muita credibilidade na região de Redenção e no sul do Pará, onde vem atuando há muitos anos com jornal impresso e hoje muito forte nas redes soci

ais. Só tenho é que agradecer aos irmãos Idelson e Lourivan, por acreditarem no nosso trabalho”, disse Lima Rodrigues, produtor e apresentador do programa.

O Conexão Rural, que está no ar há mais de oito anos em Paraupebas (PA), é veiculado todo sábado e domingo às 9h30 pela Rede TV (canal 4 analógico e canal 33 digital), pelo you tube, pelas redes sociais e também pelos portais parceiros: TV Web O Progresso, de Imperatriz, Maranhão, e O Nortão, de Porto Velho (RO).

“E a partir deste fim de semana também sendo veiculado no portal An10 Notícias, de Redenção, que tem ampla abrangência no sul do Pará, a equipe do programa só tem é que comemorar por mais esta conquista”, destacou Lima Rodfrigues.

O Conexão Rural tem produção e apresentação do jornalista Lima Rodrigues. Edição de João Pezão Filho. Imagens de Adonias Silva. E na assistência de produção, Ana Cláudia Aragão.

O programa divulga as notícias de interesse do homem do campo, incluindo matérias sobre pecuária de corte, pecuária de leite, fruticultura e análise sobre o agronegócio com renomados especialistas do agro, além de divulgar os artistas regionais, com destaque para a moda de viola, a música sertaneja, e o forró pé de serra, e também o nosso folclore.

Confira dos destaques do Conexão Rural

deste fim de semana

Pecuarista Reinaldo Zucatelli investe em genética de qualidade no Pará. Em um Prosa na Varanda Especial, o pecuarista fala sobre sua história de vida e sobre a importância do melhoramento genético do rebanho bovino.

O programa apresenta ainda as dicas aos produtores rurais do zootecnista Maurício Bassani, de Palmas;

E tem o comentário jurídico do Dr. Luís Gustavo Garcia, especialista em Direito Agrário, direto de Marabá (MA);

E em clima de São João e de São Pedro, o Conexão Rural traz a música de Elba Ramalho e de Juquinha do Acordeon.

Foto 1: Lima Rodrigues

Foto 2: Lourivan Gomes