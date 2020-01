Conceição do Araguaia investe no cultivo de cacau

O cultivo de cacau, fruto típico da região Amazônica e do qual se produz deleites como brigadeiro, chocolate, panetone e outros derivados, tem crescido consideravelmente no município de Conceição do Araguaia. O Pará é o segundo maior produtor do fruto no país – produziu mais de 116 mil toneladas em 2018 – segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

Segundo o vice-prefeito Rondiney Mundoco, um dos pioneiros no incentivo da lavoura cacaueira em Conceição do Araguaia, atualmente o município totaliza 40 produtores que cultivam o fruto em suas propriedades. De acordo com ele, a expectativa é de alcançar até 400 produtores nos próximos cinco anos, tornando o cultivo do fruto e seus derivados uma das principais alternativas de geração de emprego e renda para o município e região.

A biodiversidade e o potencial agropecuário dão ao Pará uma vocação para o cultivo do cacau, o que deve ser alvo de investimentos governamentais que incentivem a produção e divulgação do fruto. O poder público de Conceição do Araguaia tem buscado parcerias com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Agricultura e Pesca (SEDAP), a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), EMATER e outros órgãos para incentivar o cultivo do fruto no município. Delmiro Silva