Van é assaltada na BR-155 próximo a Sapucaia

Uma VAN de transporte Alternativo que saiu de Xinguara com destino a cidade de Marabá, foi assaltada na noite do último sábado (08) de fevereiro, na Rodovia BR-155 próximo a Sapucaia.

De acordo com informações da Polícia Civil de Xinguara, quando a VAN parou em Sapucaia, dois elementos entraram no veículo. Cerca de 8 km sentido Marabá, os bandidos armados de faca e de arma de fogo tipo pistola, anunciaram o assalto.

Após roubar os pertences dos ocupantes da Van, os criminosos fugiram. A Policia Militar foi acionada, fez diligencia, porém não localizou os criminosos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, para as medidas cabíveis.

(Com informações do Blog do Luiz Pereira)