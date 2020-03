Trio suspeito de furtar carro sofre acidente na fuga em Tucumã

Foram apresentados na delegacia de Polícia Civil de Tucumã na manhã desta quinta-feira, 05, de março, uma mulher e um menor de idade suspeitos de participação do furto de um carro no início da madrugada em Tucumã Região Sul do Pará.

O veículo foi furtado no residencial Vale das Rosa (setor de casas populares) e durante a fuga, pela Avenida Brasil quem dirigia o carro perdeu o controle, e o veículo bateu em uma ribanceira na encosta da rua.

Segundo a Polícia Civil, dos dois homens que estavam no carro um é menor de idade e na companhia da mulher que integrava o trio foi apresentado na delegacia para os procedimentos. O terceiro indivíduo que seria o motorista e líder da turma fugiu após o acidente.

A mulher identificada como Taynara C. Do Amaral nega sua participação no furto do veículo. Ela disse que apenas entrou no carro para ir até o centro da cidade comprar bebidas.

O carro um Gol Branco de placa APE 5530 de Tucumã ficou parcialmente destruído, e o proprietário que usava o veículo para trabalhar como taxista disse que não tem condições de arcar com o prejuízo. (Repórter Juscelino Show de Tucumã)