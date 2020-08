Trânsito na Rodovia BR-158 continua interditado para carros pesados

Até as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (05), o trânsito na Rodovia BR-158, no trecho que liga a cidade de Redenção ao Distrito de Casa de Tábua, município e Santa Maria das Barreiras, continuava interrompido para passagem de veículos pesados, como ônibus, caminhões e carretas.

Somente veículos de pequeno porte, como de passeio e vans, podem passar por sobre a ponte que passa por sobre as pontes dos rios Inajazão e Inajazinho. O paliativo feito no tablado da ponte do Inajazão, terminou na tarde de ontem, terça-feira 04, mas o trabalho de construção do desvio no rio Inajazinho, continua sendo executado e deve ser concluído até o final da tarde de hoje.

Manilhas de cimentos estão sendo colocadas no leito do rio na intenção de criar um desvio para que os veículos possam passar com segurança, haja vista que a estrutura da ponte de madeira está comprometida. Carretas e caminhões pesados, estão fazendo uma rota alternativa, passando pela Rodovia-PA 411, no sentido Barreira de Campo a Santa Maria das Barreiras, cruzando pela Rodovia-PA-327 até chegar na Rodovia-PA-287 no sentindo Conceição do Araguaia.

Ainda existe a alternativa de cruzar o rio Araguaia, na balsa que transporta veículos de cargas entre Santa Maria das Barreiras e Araguacema-TO.

O número de carreatas estacionadas no Distrito de Casa Tábua e as proximidades da ponte onde está sendo feito o paliativo e imenso. A previsão é que até o final da tarde de hoje, o trafego na importante rodovia que liga o sul do Pará com o Estado do Mato Grosso, volte a fluir.

