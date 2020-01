REDENÇÃO: Acidente na Avenida Santa Tereza mobiliza duas ambulâncias do SAMU

Por volta das 22 horas deste domingo (12), na Avenida Santa Tereza em Redenção, um acidente mobilizou duas ambulâncias do SAMU e viaturas da Polícia Militar. Um carro chevete placa JXZ 6302 – Confresa – MT, bateu bruscamente em uma árvore no canteiro central da avenida.

O carro estava sendo dirigido pelo design gráfico, Juvenil Rodrigues Neto (31), morador de Redenção, ele teve apenas escoriações leves e foi levado para a delegacia, pois segundos os policiais ele aparentava estar embriagado, mas não foi feito o teste para confirmar se ele havia ou não ingerido bebida alcoólica.

Já Sara e Mateus que também estavam no veículo, foram resgatados pelos agentes do SAMU e aparentavam ferimentos mais graves, mas estavam conscientes. Os dois foram levados para o hospital municipal Iraci. Até o fechamento desta edição ainda não havia sido divulgado o diagnóstico médico sobre a situação das duas pessoas.

Na delegacia, Juvenil disse que perdeu o controle do carro porque estava discutindo com Sara que é sua namorada e estava no banco do carona ao seu lado. Ele confessou ainda que ela chegou a lhe agredir contribuindo para que ele viesse a perder a direção. Até o fechamento desta reportagem ele se encontrava na delegacia prestando depoimento ao delegado plantonista.