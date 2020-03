MULHER ESFAQUEIA MARIDO EM MOTEL E SE ARREPENDE. “TU VAI VIVER, ME PERDOA, AMOR”

Um mulher de 20 anos, identificada pelo nome Jeana, foi presa em flagrante ontem (4), após ter esfaqueado o marido. O golpe atingiu na altura do tórax da vítima, e após o ocorrido, a mulher se arrependeu.

A lamentação foi registrada em vídeo. O caso aconteceu no município de Itacoatiara, há 270 km de Manaus, no Amazonas. A Polícia Militar esteve no local, onde segundo informações repassadas, havia um homem esfaqueado em frente ao motel.

No local, a PM encontrou a vítima no chão e a mulher ao lado. Ela aparentava sintomas de embriaguez e se lamentava por ter cometido o crime.

Jeana foi detida e encaminhada a delegacia, para a realização dos procedimentos cabíveis. A vítima foi levado para o hospital regional José Mendes para receber atendimento médico. (DOL)