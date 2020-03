Jovem tocantinense ganha destaque em escritório de eventos

Nascido em Aragominas, no Tocantins, o empresário Rafael Alves de Oliveira (27), popularmente conhecido como Rafael Shows vem destacando-se como um dos maiores escritórios de shows do norte do Brasil, ele também assume o cargo de diretor da Cia de Rodeio Dallas. Esse sucesso é devido Seu carisma, humildade, transparência e esforço que fez com que ficasse entre os melhores para contratação, sendo assim conquistando o Brasil.

Rafael Shows trabalha com cantores nacionais entre eles a dupla sertaneja Cleber e Cauan, Mariana Fagundes e a explosão do forró, banda Saia Rodada, levantando todas as atrações nacionais, cantores de público grande, sendo assim consideradas grandes atrações nacionais.

O mesmo está presente em festejos e feiras agropecuárias da região do Pará, Tocantins e Maranhão.