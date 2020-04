Itália registra recorde de pacientes curados da covid-19 em um dia

A Itália, país mais castigado da Europa pelo novo coronavírus, registrou o recorde de 2.500 pacientes curados da covid-19 em um dia. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (17) pelo chefe de proteção civil italiano, Angelo Borrelli. As informações são da rádio pública francesa RFI.

O país observa a quantidade de pacientes diminuir nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) há um mês, o que pode ser um indício do fim da fase mais mortal da epidemia.

“Em 3 de abril tínhamos 4.068 pacientes nas UTIs, hoje temos um pouco mais de 2.800”, um número inédito desde 20 de março, afirma Franco Locatelli, presidente do Conselho Superior da Saúde da Itália. Segundo ele, “a pressão nos hospitais foi claramente aliviada” nos últimos dias.

Na sexta-feira (17), as autoridades anunciaram 575 mortos em 24 horas, aumentando o balanço para 23 mil óbitos desde o início da epidemia. Mas outros dados despertam otimismo no país, como a estabilização da quantidade de doentes. Em Nápoles, Bolonha, Veneza, Florença e Roma, o número de contaminados nos hospitais vem baixando a cada dia.

Além disso, em mais de 65 mil testes realizados em um dia –um recorde no país– apenas 5% acusaram positivo ao coronavírus. Para Locatelli, essa é uma prova “da eficácia das medidas de confinamento tomadas para barrar o contágio”. “Tudo isso nos ajuda a tomar consciência do grande trabalho realizado nos hospitais e da colaboração dos cidadãos”, reitera o presidente do Conselho Superior da Saúde da Itália.

(Com informações de R7)