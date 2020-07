Helder Barbalho faz entrega de nova Casa Penal e assina autorização para ampliação da Avenida Araguaia

Na manhã desta quinta-feira (16), o Governador do Estado do Pará Helder Barbalho (MDB), veio até a cidade de Redenção, sul do Pará, para diversos compromissos, entre eles a participação da inauguração da nova Casa Penal da Região do Araguaia, o qual atende os municípios de Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia, Xinguara, Rio Maria e São Felix do Xingu, o presidio encontrava-se com problemas de superlotação. Ao todo, são 306 novas vagas no sistema penitenciário paraense com a entrega da unidade. O espaço tem cerca de 2.680 m² de área construída e custou R$ 11,5 milhões. A nova casa penal de Redenção é resultado de convênio entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES)

O governador também assinou a autorização que permiti ampliação do trecho da PA-287, conhecido como Avenida Araguaia, a via será duplicada e ganhará 2,65 quilômetros de asfalto. A obra será feita no trecho do centro de Redenção localizado entre a Avenida Brasil e a Estrada dos Britos, que dá acesso ao aeroporto da cidade.

O mesmo também participou do evento onde definiu o candidato a prefeito que representará o MDB.