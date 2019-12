CUMARU DO NORTE: Prefeitura realizou festa dos 28 anos de emancipação do município

No último sábado a prefeitura de Cumaru do Norte realizou uma grande festa para comemorar os 28 anos de emancipação politica do município. A programação teve início a tarde com a uma distribuição de brinquedos para crianças e a degustação do bolo de aniversário. Logo em seguida um jantar regado a churrasco foi servido à população.

À noite no ginásio de esportes, aconteceu o ato solene com a execução dos hinos nacional e de Cumaru do Norte. Na ocasião, com a presença de todos os secretários municipais, vereadores, ex-prefeito Lado, vice-prefeito Célio Marcos ‘Nego’ e da prefeita Cleusa Temponi (MDB) foi assinado simbolicamente contrato com a concessionária Volkswagen para a entrega de 10 ônibus escolares. Também foi apresentado pela prefeita, contratos de compras de equipamentos hospitalares e de um trator de pneus.

Durante sua fala a os presentes, a prefeita disse que as conquistas de sua equipe de gestão esta mudando a cara de Cumaru do Norte, “Vamos trabalhar até o ultimo dia de nosso governo para melhorar a qualidade de vida de nossa população”, disse Cleusa Temponi. Já o vice-prefeito Nego, enfatizou os serviços de infraestrutura da atual administração, “Construção de quadras cobertas, escola, pontes de concreto e agência bancária, são metas de nossa gestão”, disse ele.

Após as formalidades solenes, o público foi presenteado com dois shows – Ricardo Oficial e logo em seguida a dupla Caio Victor & Tinan, autores da música Edinalva, gravada por Mano Walter.