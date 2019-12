CUMARU DO NORTE: Prefeita afirma que município tem o que comemorar nos 28 anos de emancipação

O município de Cumaru do Norte foi emancipado no dia 27 de dezembro de 1991, mas a instalação da municipalidade ocorreu somente em 01 de janeiro de 1993. Com área territorial de: 17.085,00 km² e população estimada em 14 mil habitantes, Cumaru é considerado de grande potencial econômico regional através da pecuária. Mas sua origem foi com a extração artesanal de madeira e ouro na década de 80, até hoje a garimpagem ainda faz parte da economia interna do município.

Para comemorar o 28º aniversário a prefeitura esta promovendo um grande evento que acontecerá no próximo sábado (28), no ginásio de esportes da cidade. A programação terá inicio ás 17 horas com o corte e degustação do bolo. Às 20 horas ocorrerá à queima de fogos e em seguida, show de forró com Ricardo Oficial. Para fechar a noite, show nacional de Caio Victor & Tinan. A empresa Rafael Show é a responsável pela apresentação dos artistas.

PROGRERSSO: Durante entrevista a atual prefeita Cleusa Temponi (MDB), disse que Cumaru esta vivendo um bom momento, sobre tudo na educação, com obras em todo município, “Construímos quadras escolar coberta na cidade e na Serra Azul; construímos escola na aldeia Corrente; Implantamos Creche na Vila Serra Azul e já estamos comprando 10 micro-ônibus para o transporte escolar”, disse a prefeita.

Na saúde, a atual gestão destaca a revitalização do laboratório municipal com aquisição de novos equipamentos e a conquista de novas ambulâncias.