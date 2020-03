Um acidente grave ocorreu no início da manhã desta sexta-feira (06) de março, no encontro das Avenidas Araguaia e Brasil, entrada de Redenção.

A colisão foi entre uma carreta VOLVO bitrem com calcário e um carro Pick-up Strada cor prata.

O condutor do veículo foi socorrido pelo Samu. O condutor da carreta nada sofreu. (Com informações do Repórter SORRISO)